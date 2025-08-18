Alejandro Cavero tras elecciones en Bolivia: “Despertaron del modelo socialista de Evo Morales”

Este último 17 de agosto se realizaron las elecciones generales en Bolivia, donde Rodrigo Paz y Jorge Quiroga, pasaron a la segunda vuelta electoral. Desde el Perú, diversos congresistas se pronunciaron al respecto.

Por medio de sus redes sociales, el legislador de Avanza País, Alejandro Cavero, saludó las votaciones que se realizaron en el país vecino y destacó que los ciudadanos pudieron darle la espalda al modelo que implantó el expresidente Evo Morales.

“El modelo socialista de Evo Morales significó la ruina para Bolivia. Felizmente nuestro hermano país del sur despertó. A quienes querían implantar el socialismo boliviano en el Perú: ¡aquí tampoco pasarán!”, escribió en su cuenta de X.

¿CUÁNDO SERÁ LA SEGUNDA VUELTA EN BOLIVIA?

Al conocerse los resultados, se supo que la segunda vuelta electoral en Bolivia, entre Rodrigo Paz y Jorge Quiroga se realizará el próximo domingo 19 de octubre, fecha en la que los ciudadanos del país vecino pueden marcar una nueva historia en su territorio.