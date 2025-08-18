Alejandro Muñante sobre elecciones en Bolivia: "Hay una luz de esperanza para el pueblo boliviano"

El congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, se pronunció tras los resultados de las elecciones generales en Bolivia, donde por primera vez en décadas los electores elegirán entre dos candidatos de derecha como su nuevo presidente.

En declaraciones a la prensa, el parlamentario saludó el resultado de los comicios que terminó en una apabullante victoria de la derecha boliviana y aseguró que ello representa "una luz de esperanza" para los pobladores del país vecino.

"Nos parece sumamente formidable que Bolivia haya despertado después de dos décadas de letargo en donde ha sido sumergido en la pobreza, en la destrucción y la polarización. Hoy finalmente hay una luz de esperanza para todo el pueblo boliviano", dijo.

¿QUIÉNES SON LOS DOS CANDIDATOS?

Cabe precisar que los dos candidatos que se disputarán la Presidencia de Bolivia en los próximos meses son los derechistas Rodrigo Paz y Jorge Quiroga, del Partido Cristiano y la Alianza Libre, respectivamente.