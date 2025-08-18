Congresista Roberto Sánchez presenta proyecto para derogar Ley de Amnistía

El congresista Roberto Sánchez presentó un proyecto de ley que busca derogar la Ley de Amnistía aprobada en favor de miembros de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y de la Policía Nacional del Perú (PNP) procesados por delitos cometidos durante la lucha contra el terrorismo.

El legislador explicó que no pretende modificar artículos de la Ley N.° 32419 , sino eliminarla por completo, tras haber sido promulgada por Dina Boluarte el pasado 13 de agosto. A su juicio, esta norma blinda a quienes incurrieron en graves violaciones a los derechos humanos.

Sánchez argumentó que la ley favorece a militares y policías que “trasgredieron la ley” y que con ella se estaría dejando en la impunidad crímenes cometidos entre 1980 y 2000. Además, sostuvo que representa un agravio para quienes sí cumplieron con su deber respetando los derechos fundamentales.

CIENTOS SERÍAN LOS BENEFICIADOS

Según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), cerca de 900 efectivos podrían librarse de denuncias y sentencias por asesinatos, desapariciones y torturas cometidas durante el conflicto armado interno. Con este sustento, el parlamentario reiteró su pedido de derogar la cuestionada norma.