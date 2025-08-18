López Aliaga acusa al MEF de retener 300 millones de dólares de la MML: “Se lo han agarrado”

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, lanzó duras críticas contra el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), al que acusó de retener cerca de 300 millones de dólares que, según indicó, corresponden a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML). La denuncia fue realizada durante un acto oficial en San Juan de Miraflores.

López Aliaga aseguró que los fondos provienen de una donación gestionada por el Banco Mundial hace tres años, bajo la modalidad de un préstamo blando. Según el burgomaestre, el dinero estaba destinado a la comuna capitalina, pero hasta hoy permanece bajo control del MEF.

“Tenemos una donación del Banco Mundial, un préstamo blando de casi 300 millones de dólares hace tres años. Lo tiene el MEF y es para la MML. Se lo han agarrado. O sea, ni trabajan ni dejan trabajar, así les digo, pues”, señaló Aliaga.

DENUNCIA MAL USO DE LOS RECURSOS

En su discurso, el alcalde cuestionó el uso que se estaría dando a los recursos. “Plata hay, pero se la tiran en otra cosa”, señaló al reclamar que el dinero no cumple el objetivo previsto. También advirtió que tomará medidas frente a lo que considera un manejo irregular de los recursos públicos.