Renovación Popular impulsa interpelación contra ministro César Sandoval

La confrontación entre el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, se trasladó al escenario político del Congreso de la República. En medio de los cuestionamientos por el proyecto del tren Lima–Chosica, la bancada de Renovación Popular anunció una acción directa contra el titular del MTC.

A través de sus canales oficiales, la agrupación que lidera López Aliaga comunicó que ha comenzado a reunir firmas con el objetivo de presentar una moción de interpelación contra Sandoval. El motivo, señalan, serían las dudas en torno a su desempeño en la cartera y la falta de resultados en la gestión de transporte.

Renovación Popular presiona al Congreso

En el mensaje difundido en redes sociales, Renovación Popular emplazó al ministro a presentarse en el Parlamento y dar explicaciones. “Venga al Congreso de la República y rinda cuentas”, enfatizó la bancada, asegurando que existen “graves hechos” que ponen en entredicho su idoneidad para continuar en el cargo.

La ofensiva parlamentaria surge mientras se mantiene latente la discusión sobre la viabilidad del tren Lima–Chosica, un proyecto que ha generado roces entre la comuna metropolitana y el MTC. Con la interpelación en camino, será el Congreso quien defina si Sandoval deberá responder formalmente a las críticas.