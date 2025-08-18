MTC anuncia reestructuración de Provías para frenar mafias en licitaciones

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) declaró en reorganización a Provías Nacional y Provías Descentralizado con el objetivo de frenar presuntas mafias que direccionaban licitaciones de obras públicas a determinadas empresas. La medida, impulsada por el titular de la cartera, César Sandoval, busca evitar que se repitan esquemas similares al denominado “Club de la Construcción” que operó en años anteriores.

REESTRUCTURACIÓN Y NUEVOS DIRECTORES

De acuerdo con la Resolución Directoral N° 564-2025-MTC/01, publicada en una edición especial de El Peruano, se designó a David Fernando Mayorga Lizárraga como director de Provías Nacional y a José Carlos Valdivia Dueñas en Provías Descentralizado. Además, se conformó una Comisión Sectorial temporal encargada de evaluar los procesos críticos y entregar un informe al Despacho Ministerial.

La disposición establece que los comités de selección y jurados para contrataciones deberán ser designados con criterios objetivos y verificables, eliminando la práctica de designaciones “a dedo” y evitando que los procesos se vean manipulados por intereses particulares.

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN INFRAESTRUCTURA

El ministro Sandoval aseguró que con esta medida se busca “romper el círculo vicioso y corrupto” en las licitaciones públicas. La norma obliga a la participación de expertos técnicos y compradores públicos en los comités, además de imponer sanciones a quienes incumplan sus funciones o generen “sillas vacías” que favorezcan a determinados postores.

Asimismo, el ministro señaló que se revelarán y denunciarán a exfuncionarios y exministros involucrados en procesos irregulares como el caso Kuntur Wasi, relacionado con la construcción del aeropuerto internacional de Chinchero. En paralelo, el MTC también supervisa proyectos clave como la Línea 2 del Metro de Lima, el Aeropuerto de Chinchero y la modernización de terminales aéreos en Piura, Jauja y Jaén.