Canciller Schialer acude al Congreso por disputa con Colombia sobre la isla Chinería

El canciller Elmer Schialer acudió este lunes al Congreso de la República para atender la citación de la Comisión de Relaciones Exteriores, que también convocó al ministro de Defensa, Walter Astudillo. La sesión, programada para las 11 de la mañana, tuvo como eje central la situación en el distrito de Santa Rosa de Loreto, en la isla Chinería, así como las tensiones surgidas tras recientes declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro.

CONGRESO PIDE EXPLICACIONES

La citación fue remitida el 12 de agosto, bajo la presidencia de la legisladora Heidy Juárez (Podemos Perú), con el fin de que los ministros informen sobre las acciones adoptadas por el Ejecutivo ante los últimos acontecimientos que afectan la soberanía nacional en la frontera con Colombia. En particular, se busca aclarar la posición del Gobierno peruano frente a los incidentes en la isla Chinería y el estado actual de las relaciones bilaterales con el país vecino.

Durante su intervención, Schialer reafirmó que el Perú mantiene plena soberanía sobre la isla Santa Rosa de Loreto y subrayó que la Cancillería trabaja de manera coordinada con el sector Defensa para garantizar la seguridad en la zona limítrofe.

VIAJE A COLOMBIA Y LLAMADO AL DIÁLOGO

El canciller anunció además que en septiembre viajará a Colombia para reunirse con su homóloga y tratar directamente la polémica generada por las declaraciones de Gustavo Petro, quien afirmó que la isla Santa Rosa pertenece a Colombia.

“Esta es una oportunidad para poner el tema sobre la mesa, resolverlo con serenidad y con base en el derecho internacional”, indicó Schialer, reiterando que el Gobierno peruano no permitirá que se vulnere la soberanía nacional. El viaje busca establecer un canal diplomático de alto nivel para disminuir las tensiones y encaminar la relación bilateral hacia un entendimiento.