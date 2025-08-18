¡ATENCIÓN! MTC amplía hasta octubre plazo para uso obligatorio de cascos y chalecos con placa

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció una prórroga en la entrada en vigencia de la regulación que obliga a los motociclistas a usar cascos certificados y chalecos reflectantes con número de placa. La medida, que debía aplicarse desde agosto, ahora será exigible a partir del 18 de octubre de 2025, tras duplicarse el plazo de adecuación de 60 a 120 días.

¿QUÉ DICE LA NUEVA NORMA?

La Resolución Directoral N° 0012-2025-MTC/18 establece que el uso de cascos de seguridad es obligatorio en todo el territorio nacional, mientras que el chaleco con número de placa será exigido únicamente en Lima y Callao, como parte de las estrategias de seguridad ciudadana. En las demás regiones del país, el chaleco seguirá siendo reflectante, pero sin la obligación de mostrar el registro visible de la placa.

Según el MTC, la ampliación del plazo responde a la necesidad de brindar más tiempo a motociclistas y comercios para adaptarse a la normativa, así como para reforzar la difusión de sus alcances. Durante este periodo, no se impondrán sanciones y la cartera supervisora realizará campañas informativas en todo el país.

REQUISITOS PARA LOS CASCOS HOMOLOGADOS

El reglamento precisa que todo casco debe contar con certificaciones internacionales como ECE R22 (Europa), DOT FMVSS 218 (EE. UU.), JIS T 8133:15 (Japón), NTP 399.032 (Perú), entre otras. Entre sus componentes básicos debe incluir una coraza exterior dura, almohadilla interna para absorción de impactos y un sistema de retención seguro.

Asimismo, se admitirán distintos modelos —integrales, modulares, cross y abiertos— siempre que cumplan con los estándares técnicos exigidos. El casco integral es considerado el de mayor protección, al cubrir la cabeza y el rostro, además de ofrecer una visión periférica y vertical adecuada.

Con esta prórroga, el MTC busca garantizar que los motociclistas tengan el tiempo necesario para adquirir equipos certificados y que la normativa se aplique de manera uniforme y efectiva desde octubre próximo.