Elecciones 2026: López Aliaga y Keiko Fujimori encabezan intención de voto según encuesta de Ipsos

Cuando faltan ocho meses para las elecciones generales, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, encabeza la última encuesta nacional de Ipsos con un 10% de respaldo ciudadano, superando a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien se ubica en segundo lugar con un 8%.

El director de estudios de opinión de Ipsos, Guillermo Loli, atribuyó este repunte a la reciente inauguración de obras municipales y a la llegada de los nuevos vagones de trenes, hechos que, según explicó, han reforzado la visibilidad del burgomaestre entre los limeños y trasladado parte del electorado hacia su figura.

Voto blanco y desconfianza ciudadana

La encuesta también reveló un alto nivel de indecisión y desafección política: el 38% de los entrevistados señaló que votaría en blanco o viciaría su voto, mientras que un 13% aún no define por quién optar. Loli sostuvo que este resultado refleja la desconexión de los ciudadanos con la oferta política y su prioridad por resolver problemas económicos antes que involucrarse en la campaña electoral.

Respecto a Keiko Fujimori, el especialista precisó que mantiene un núcleo sólido de simpatizantes que difícilmente disminuirá, aunque parte de su electorado podría estar mostrando simpatía hacia López Aliaga. Con un escenario tan fragmentado, advirtió que no sería extraño que candidatos con niveles bajos de respaldo accedan a la segunda vuelta, lo que abriría un debate sobre la legitimidad de la representación política.