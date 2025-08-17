PCM instala mesa de trabajo para impulsar desarrollo de Santa Rosa de Loreto

La iniciativa multisectorial reúne a más de diez ministerios y autoridades locales para diseñar una estrategia de intervención territorial en el distrito fronterizo.

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) anunció la creación de una mesa de trabajo orientada a promover el desarrollo del distrito de Santa Rosa, en la provincia de Mariscal Ramón Castilla, región Loreto. El grupo, establecido mediante la Resolución Ministerial N.° 190-2025-PCM, tiene como finalidad elaborar una estrategia de intervención territorial que permita fortalecer la presencia del Estado y mejorar el acceso de la población a bienes y servicios de calidad.

La mesa de trabajo estará liderada por la Secretaría de Descentralización de la PCM e integrada por representantes de más de diez ministerios, entre ellos Ambiente, Defensa, Economía y Finanzas, Educación, Salud, Transportes y Comunicaciones, así como Relaciones Exteriores, debido a la ubicación fronteriza del distrito. También se sumarán el Gobierno Regional de Loreto, la Municipalidad Provincial de Mariscal Ramón Castilla y cuatro delegados de la sociedad civil organizada.

De acuerdo con lo dispuesto, el grupo deberá instalarse en un plazo máximo de diez días hábiles y tendrá entre sus principales funciones la elaboración de una agenda de desarrollo territorial. Este documento deberá identificar las prioridades del distrito y proponer acciones e inversiones a corto y mediano plazo que contribuyan a mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

EQUIPOS DE TRABAJO

Finalmente, la PCM informó que cada entidad participante deberá designar a sus representantes titulares y alternos en un plazo de cinco días hábiles. La Secretaría Técnica recaerá en la Subsecretaría de Articulación Regional y Local de la PCM, encargada de garantizar el funcionamiento administrativo y operativo de esta instancia, que podrá conformar subgrupos de trabajo según las necesidades identificadas.