Expresidente del TC: Corte IDH no puede cuestionar ley de amnistía para policías y militares

El expresidente del Tribunal Constitucional (TC) Óscar Urviola aseguró que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) no puede cuestionar la ley de amnistía para exmilitares y policías, pues la norma cumplió los procedimientos establecidos.

“Se trata de un acto soberano del Estado peruano que, a través de su órgano legislativo, que es el Congreso, ha dictado una ley que incluso está sujeta a un control de constitucionalidad y convencionalidad en la jurisdicción interna”, señaló a Expreso.

DICTADURA INTERNACIONAL

El exmagistrado Urviola Hani dijo también que los que deseen pueden recurrir al TC para que pueda dar una opinión sobre ley, la que seguramente ratificará que la norma, impulsada desde el Congreso, está amparada bajo los parámetros constitucionales.

Como se recuerda, el pasado 30 de julio, la Corte IDH pidió al Ejecutivo detener el trámite de la ley de amnistía, requerimiento que Urviola consideró una pretensión de establecer una “dictadura internacional” que busca someter la jurisdicción interna de los Estados.