González-Olaechea sobre Ley de Amnistía: Hace justicia a quienes nos defendieron del terrorismo

En amplia entrevista con Correo, el excanciller Javier González-Olaechea se mostró a favor de la Ley de Amnistía para policías y militares, recientemente promulgada por la presidenta Dina Boluarte, y que ha recibido múltiples cuestionamientos.

Según el diplomático, la justicia en los últimos se habría convirtió en injusticia, en un instrumento de persecución política para aquellos agentes del orden que defendiendo la seguridad con su vida desde el año 80 hasta el año 2000, fueron perseguidos.

FUIMOS ATACADOS

“Sí. Estoy de acuerdo por cuanto, finalmente, hace justicia a quienes nos defendieron del terrorismo y de la barbarie cuando permanentemente fuimos atacados, secuestrados, heridos y muertos en costa, sierra y selva, tuvieras cargo, uniforme o no”, señaló.

Finalmente, el exministro de Relaciones Exteriores dijo a Exitosa que la ley "promueve cerrar heridas", pero que esto se ha politizado y la justicia se ha instrumentalizado en favor de la ideologización del tema, lo que genera polémica y tensiones.