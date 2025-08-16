Patricia Juárez sobre propuesta para declarar "estado de sitio" en Trujillo: No es constitucional

En entrevista con Canal N, la congresista Patricia Juárez Gallegos, integrante de la Comisión de Constitución, señaló de manera categórica que es inviable la propuesta para declarar “estado de sitio” en la ciudad de Trujillo, ante la ola de violencia.

La representante de la bancada Fuerza Popular dijo que el tema está muy bien determinado en nuestra Constitución. “Es absolutamente clara. Eso solamente sería en una situación de guerra externa, que no existe en este momento”, indicó.

DISLATE DEL MINISTRO

“Pareciera que la forma como ellos (Gobierno) pretenden la solución de este problema es ir de una situación de estado de emergencia que no ha funcionado, a una situación de estado de sitio que no corresponde constitucionalmente” manifestó.

Finalmente, calificó de “dislate” la afirmación del titular del Ministerio del Interior, Carlos Malaver Odias, quien en la víspera señaló que la propuesta de declarar el “estado de sitio” en Trujillo, será evaluada detenidamente por el Poder Ejecutivo.