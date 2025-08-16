Delia Espinoza pide reabrir denuncia constitucional contra Patricia Benavides: envió carta al Congreso

La titular del Ministerio Público, Delia Espinoza, remitió una carta al Congreso solicitando la reapertura de la denuncia constitucional contra la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides. En el documento pide declarar nula la resolución de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que archivó el caso en julio pasado.

Para sustentar su requerimiento, Espinoza Valenzuela argumenta que durante la evaluación del caso contra Benavides Vargas se vulneraron principios del debido proceso parlamentario, se ejerció el poder de forma arbitraria, entre otros, por lo que el archivo de la denuncia contra la exfiscal de la Nación tendría algunos vacíos.

RETROTRAER EL PROCESO

Como se recuerda, el 25 de julio, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales decidió, por mayoría, rechazar el informe de calificación que proponía investigar a Patricia Benavides. Su nulidad implicaría retrotraer el proceso a un estado anterior para que sea evaluado nuevamente bajo las normas del Parlamento Nacional.

La denuncia imputaba a Benavides Vargas presuntos delitos cometidos durante la gestión, entre ellos cohecho, abuso de autoridad, encubrimiento personal y tráfico de influencias. También señala supuestas comunicaciones con el exjuez César Hinostroza, vinculado al caso “Cuellos Blancos del Puerto”, informa Correo.