Norma Yarrow a Boluarte: "Orgullo es servir al pueblo con hechos, no con frases rimbombantes"

La congresista de Renovación Popular, Norma Yarrow, se pronunció sobre la visita de la presidenta Dina Boluarte al distrito de Santa Rosa, en la región Loreto, en el marco de las tensiones diplomáticas entre Perú y Colombia.

A través de su cuenta en la plataforma X, la legisladora cuestionó las declaraciones de la mandataria durante su visita al distrito ubicado en la zona fronteriza con Colombia, alegando que su discurso estuvo lleno de "frases rimbombantes".

"Orgullo es servir al pueblo con hechos, no solo con discursos llenos de frases rimbombantes. La patria no empieza en un lugar, empieza cuando el gobierno respeta a su gente", se lee en el tuit.

¿QUÉ DIJO DINA BOLUARTE?

"Estamos en el inicio mismo de la patria, donde el orgullo de ser peruanos inunda nuestro corazones. Estamos acá reafirmando la inmensidad de la sangre peruana", fueron las palabras de Boluarte Zegarra en su visita a Santa Rosa.