Atentado en Trujillo: congresista Salhuana pedirá se debata proyecto sobre terrorismo urbano

Tras el violento atentado en la ciudad de Trujillo que dejó siete heridos y considerables daños materiales, el congresista Eduardo Salhuana, presentante de la bancada Alianza para el progreso (APP) dijo que solicitará la discusión de un proyecto de ley sobre terrorismo urbano.

Afirmó que se hace necesario definir y tipificar claramente estos actos de violencia bajo el término de "terrorismo urbano". Según manifestó el vocero de APP, esto permitiría a los magistrados aplicar las penas más severas contempladas en la legislación penal peruana.

CADENA PERPETUA

"Hay que imponer restricciones, como cero beneficios penitenciarios, y establecer un régimen absolutamente cerrado en los penales, con mínimo cadena perpetua para los responsables", afirmó Salhuana, señalando también que se debe actuar con firmeza ante la criminalidad.

Finalmente, criticó la efectividad de las medidas implementadas hasta el momento por el Ministerio del Interior (Mininter), indicando que las acciones son insuficientes y no brindan la seguridad que los ciudadanos esperan, por lo que la ola de criminalidad no se detiene y va en aumento.