Muñante sobre atentados con explosivos en Trujillo y Callao: "Deben ser sancionados con cadena perpetua"

El congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, se pronunció sobre los recientes atentados con explosivos registrados en la provincia constitucional del Callao y en la ciudad de Trujillo.

A través de su cuenta en la plataforma X, el parlamentario señaló que este tipo de crímenes deben ser sancionados únicamente con cadena perpetua e instó a sus colegas lagisladores a retomar el debate para tipificar el delito de "terrorismo urbano".

"Los atentados con explosivos como los de Trujillo y Callao deben ser sancionados con CADENA PERPETUA. Por eso, insto a mis colegas a aprobar con urgencia la tipificación del delito de ‘terrorismo urbano’ y a catalogar estos ataques como actos terroristas (#PL10679). Esto no es populismo penal: es sentido común y defensa de la vida", se lee en el tuit.

DETIENEN A PRESUNTOS IMPLICADOS DE ATENTADO EN TRUJILLO

Cabe precisar que la Policía Nacional logró la detención de un adulto y dos menores de edad con decenas de explosivos, quienes serían responsables del atentado ocurrido en la cuadra 8 de la avenida Perú en la ciudad del norte.