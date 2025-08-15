Patricia Chirinos cuestiona visita de Boluarte a Santa Rosa: "Ahora pretende posar de patriota"

La congresista de Renovación Popular, Patricia Chirinos, se pronunció sobre la visita de la presidenta Dina Boluarte al distrito de Santa Rosa, en la región Loreto, en medio de las tensiones diplomáticas con Colombia.

A través de su cuenta en la plataforma X, la parlamentaria cuestionó la presencia de la mandataria en Santa Rosa, calificando de "tardía" su llegada debido al último viaje que realizó por Asia.

"La visita de la señora Boluarte al distrito de Santa Rosa llega tarde, como siempre. En lugar de hacer turismo por Japón, debió regresar de inmediato a defender nuestro territorio. Ahora pretende posar de patriota cuando jamás hizo nada por los peruanos", se lee en el tuit.

SANTA ROSA ES PERUANA

Durante su visita, Boluarte Zegarra brindó unas declaraciones a la población ratificando la soberanía peruana sobre el distrito de Santa Rosa: "No cederemos ni un centímetro de nuestro territorio, ni permitiremos faltas de respeto. Nuestra soberanía no está en discusión. El distrito de Santa Rosa de Loreto es y seguirá siendo peruano", sostuvo.