Dina Boluarte durante visita a Santa Rosa de Loreto: Nuestra soberanía no está en discusión

Esta tarde, la presidenta de la República, Dina Boluarte, llegó hasta el distrito fronterizo de Santa Rosa de Loreto, en medio de la tensión con Colombia, tras la detención de ciudadanos de dicho país y la polémica iniciada por el mandatario Gustavo Petro.

"No cederemos ni un centímetro de nuestro territorio, ni permitiremos faltas de respeto. Nuestra soberanía no está en discusión. El distrito de Santa Rosa de Loreto es y seguirá siendo peruano. Eso está escrito en los tratados entre el Perú y Colombia", dijo.

BRECHAS SOCIALES

Boluarte Zegarra, en otro momento de su mensaje, reconoció que el distrito de Santa Rosa de Loreto, así como otras zonas fronterizas del país, no tienen la atención que se merece, por lo que dijo que ordenó medidas inmediatas para reducir las brechas.

"Es verdad que por mucho tiempo nuestras poblaciones de frontera no han recibido la atención que merecen. Eso termina ahora. He dispuesto (...) medidas para reducir las brechas sociales y de infraestructura para mejorar la calidad de vida de la población", manifestó.