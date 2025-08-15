Isla Chinería: Congresista Valer formaliza denuncia penal contra precandidato colombiano Daniel Quintero

El parlamentario Héctor Valer denunció penalmente al precandidato colombiano Daniel Quintero, por el presunto delito contra el Estado y defensa nacional, tras colocar una bandera de su país en el distrito fronterizo de Santa Rosa, ubicado en la Isla Chinería, región Loreto.

En el documento presentado ante la Fiscalía, indica que el acto cometido por el extranjero tendría la finalidad de "generar controversia y un conflicto internacional" y que al poner en duda la soberanía del Perú en Santa Rosa "ha alterado la percepción de los límites" en dicha zona.

CAPTURA Y EXTRADICIÓN

Asimismo, se señala que las acciones de Quintero Calle han tenido un impacto en la paz y tranquilidad pública al incitar la confrontación que podría haber generado actos de violencia en la zona, y que usa la tensión entre Colombia y Perú como "herramienta política para su campaña".

Finalmente, Valer Pinto pide al Ministerio Público iniciar una investigación preliminar contra Daniel Quintero. También, de ser el caso y si es necesario para aclarar el tema, solicitar a las autoridades a través de la Cancillería peruana la búsqueda, captura y extradición del sujeto denunciado.