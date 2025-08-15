Congreso: presentan dos iniciativas que buscan derogar ley de amnistía para policías y militares

Los legisladores Edgard Reymundo y Alfredo Pariona, presentaron en la víspera iniciativas para derogar la recientemente promulgada ley de amnistía para policías y militares, que cometieron delitos en el marco de la lucha contrasubversiva entre los años 1980 y 2000.

El proyecto Reymundo Mercado, del Bloque Democrático Popular, señala que la referida norma vulnera "una serie de derechos", por lo que su propuesta "busca evitar la impunidad", además que la ley de amnistía “afectaría a 156 casos con sentencia firme y a más de 600 procesos en curso".

Señala también que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha establecido "como principio que las amnistías por violaciones graves de derechos humanos son inadmisibles" y que recientemente ha reiterado la "prohibición de amnistías" para estos casos.

EJECUCIÓN SUMARIA

Mientras que la iniciativa de Pariona Sinche, representante de la Bancada Socialista, asegura que la ley de amnistía, promulgada por la presidenta Dina Boluarte, "representa un retroceso en la lucha por la justicia y la defensa de los derechos humanos, ya que otorga impunidad".

Además, señala que el Tribunal Constitucional determinó que, "si bien el Legislativo tiene la atribución de ejercer el derecho de amnistiar (...) ello no significa que el Congreso pueda cobijar en las leyes de amnistía a delitos de lesa humanidad, como secuestro, tortura y ejecución sumaria'", agrega.