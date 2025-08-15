Dina Boluarte: en medio de gran expectativa presidenta llega hoy al distrito de Santa Rosa de Loreto

Esta mañana, la presidenta Dina Boluarte visitará el distrito de Santa Rosa, ubicado en la región Loreto; la llegada ha generado expectativa entre los vecinos pues se desarrolla en medio de las tensiones en la frontera con Colombia.

Al respecto, el premier Eduardo Arana señaló que la visita de la mandataria tiene como propósito responder a las preocupaciones de los moradores, que hace unos días les hicieron llegar durante una visita al distrito y que se atendieron.

CEREMONIA CENTRAL

Según se pudo conocer, se ha levantado un escenario para recibir a la mandataria Boluarte Zegarra, quien en su mensaje también informaría a los vecinos sobre las acciones que se implementaran en la zona. Estaría llegando entre 10 u 11 am.

Un contingente de las Fuerzas Armadas esta en la zona para resguardar la llegada de la presidenta. También han acondicionado áreas verdes y se colocó un mástil para izar la bandera nacional durante la ceremonia central que se realizará.