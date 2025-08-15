Martín Vizcarra sigue ratificado como candidato de Perú Primero para las elecciones de 2026

A pesar de que el juez Jorge Chávez Tamariz dictara cinco meses de prisión preventiva contra Martín Vizcarra, el secretario general de Perú Primero, César Figueredo, aseguró que el exmandatario sigue siendo la primera carta de apuesta por la organización para las elecciones generales del próximo año.

En una entrevista con Canal N, Figueredo aseguró que el grupo político no cuenta con una persona que puede reemplazar a Vizcarra Cornejo. “Nuestro plan es Martín Vizcarra. No hemos previsto ninguna alternativa”.

Del mismo modo, César Figueredo enfatizó que en estos momentos no es oportuno hablar sobre un posible sustituto del expresidente en las elecciones de 2026. “Ponerse a hablar de quién lo va a reemplazar cuando él está en una circunstancia tan complicada sería absolutamente desleal”.

IMPUTACIÓN CONTRA MARTÍN VIZCARRA

El Ministerio Público señala a Martín Vizcarra de haber recibido cerca de 2.3 millones de soles de manera ilícita por parte de la empresa Obrainsa e ICCGSA en el denominado caso ‘Lomas de Ilo’ y ‘Hospital de Moquegua’.