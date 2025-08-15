Rospigliosi sobre cuestionamientos a ley de amnistía para policías y militares: Norma tiene que aplicarse

Tras los cuestionamientos surgidos dentro y fuera del país contra la ley de amnistía para policías y militares, el congresista Fernando Rospigliosi, representante de la bancada Fuerza Popular, defendió la norma y señaló que los jueces deben aplicarla.

"La norma tiene que aplicarse, porque además es absolutamente legal y constitucional. Lo que se está haciendo es procesar y a veces sentenciar a militares y policías que derrotaron al terrorismo en la década del 80 y el 90", manifestó categórico.

DIVISIÓN DE PODERES

El vicepresidente del Congreso, en amplia entrevista con RPP, dijo también que la referida ley, promulgada hace solo unos días, debe aplicarse sin tener en cuenta cualquier interpretación que sugiera discrecionalidad por parte de los señores magistrados.

"No coincido con la discrecionalidad. En el sistema republicano hay división de poderes. El Legislativo aprueba las leyes, el Gobierno las promulga y el sistema judicial las aplica. Si alguien no está de acuerdo con la ley, va al organismo que puede resolver el problema, el Tribunal Constitucional", señaló.