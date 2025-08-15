Ministro de Transportes a Renovación Popular sobre moción de interpelación en su contra: “No hagan un circo”

En medio de los conflictos que continúan entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Municipalidad de Lima, desde el Congreso, la bancada de Renovación Popular, estaría incentivando una moción de interpelación contra César Sandoval Pozo.

Ante esta situación, el titular del MTC se pronunció al respecto y aseguró que el grupo político de Rafael López Aliaga estaría utilizando las herramientas fiscalizadoras de manera incorrecta, por lo que calificó como la iniciativa como un “chiste”.

"Le da un uso político y activa una norma que sí corresponde al Congreso y está en su derecho de llamar a la interpelación a un ministro de Estado. Pero no hagan de esta norma un circo. Si el ministro está actuando correctamente y la otra que maneja un partido, no se apega a la ley, ¿quién debería ser el interpelado?", manifestó.

NO SE OPONE AL TREN LIMA-CHOSICA

Aunque hay diversas voces políticas que mencionan que el ministro de Transportes se estaría oponiendo al funcionamiento del tren Lima-Chosica, César Sandoval salió al frente y se defendió de las acusaciones. "Siempre he dicho que hay que hacerlo de la manera correcta, me ratifico y lo haré siempre".