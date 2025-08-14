Norma Yarrow saluda prisión preventiva contra Martín Vizcarra: “La soberbia se paga”

Tras la decisión del juez Chávez Tamariz de dictar cinco meses de prisión preventiva contra Martín Vizcarra, la congresista de Renovación Popular, Norma Yarrow, se pronunció al respecto sobre la decisión que tomó el integrante del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.

Por medio de sus redes sociales, la legisladora saludó el veredicto que adoptó el letrado y aseguró que el expresidente tenía que ser encarcelado hace mucho tiempo atrás, debido al daño que les hizo a todos los peruanos.

“¡SE HIZO JUSTICIA! Nuevo inquilino en penal Barbadillo, Martín Vizcarra, está dónde tenía que estar hace mucho tiempo. La soberbia se paga, Vizcarra tras las rejas”, escribió en su cuenta de X, donde también compartió un video.

MARTÍN VIZCARRA HABRÍA RECIBIDO COÍMAS

De acuerdo a la hipótesis que tiene el Ministerio Público, Martín Vizcarra, habría recibido coimas que sobrepasaron los 2 millones de soles a manos de la empresa Obrainsa e ICCGSA, acciones ilícitas por la que se pide 15 años de cárcel.