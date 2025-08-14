Gilbert Violeta arremete contra Martín Vizcarra: “Es un especialista en teatro”

Luego de que el juez Chavez Tamariz dictara cinco meses de prisión preventiva contra Martín Vizcarra, el excongresista de Peruanos Por el Kambio, Gilbert Violeta, se pronunció sobre la decisión dictaminada en prejuicio del expresidente.

En conversación con RPP, el exparlamentario saludó la decisión del letrado y enfatizó que era cuestión de tiempo que el exmandatario pueda pagar por los daños que le ha hecho al Perú. “Un acto de justicia, aunque tardía, es justicia. El señor Vizcarra va a conocer un poco de lo mucho que él ha hecho contra bastantes personas”.

VIZCARRA ES UN ACTOR PROFESIONAL

De acuerdo a Gilbert Violeta, Martín Vizcarra tratará de negar los vínculos fehacientes que tiene el Ministerio Público en su contra, debido a que es un actor profesional y en todo momento buscará dar pena ante los peruanos. “Es un especialista en teatro, no me extrañaría que intente victimizarse, pero él no es víctima de nada”.

Cabe mencionar que, de acuerdo a las imputaciones de la Fiscalía, Vizcarra Cornejo, habría recibido por parte de Obrainsa y ICCGSA más de 2 millones de soles, cuando el expresidente ejercía su labor de gobernador de Moquegua.