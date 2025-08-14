José Cueto respalda amnistía para policías y militares: "Ha sido una batalla de años"

El congresista de Honor y Democracia, José Cueto, se pronunció luego que en la víspera, la presidenta Dina Boluarte promulgó la ley que concede amnistía a los militares, policías y miembros de comités de autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000.

En entrevista para Exitosa Noticias, el parlamentario respaldó la promulgación de la ley aprobada previamente por el Congreso y cuestionó la duración de los juicios a los que fueron sometidos los militares y agentes policiales.

"No hay razón objetiva en la cual tú los puedas tener en largos juicios. Ni siquiera se cumple con el 'famoso' plazo razonable. Esto ha sido una batalla de años de años", manifestó Cueto Aservi.

"MENSAJE DE PAZ"

Cabe precisar que durante la promulgación de la ley, la presidenta Dina Boluarte brindó unas breves palabras donde señaló que esta norma aprobada es un "mensaje de paz" y no de divisionismo en el país ante las diferentes posturas al respecto.