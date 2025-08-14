Víctor Andrés García Belaúnde sobre Martín Vizcarra: “No creo que se pueda salvar de una condena”

Luego de que el juez Chávez Tamariz determinará cinco meses de prisión preventiva contra Martín Vizcarra, el excongresista de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaúnde, manifestó que las pruebas incriminan al expresidente en las acusaciones de la Fiscalía.

Del mismo modo, en la entrevista que brindó a RPP, el exlegislador aseguró que la suerte para el exmandatario está echada y no hay marcha atrás, por lo que, consideró que Vizcarra Cornejo tendrá una pena, lo que imposibilitará que sus simpatizantes lo vuelvan a ver libre.

“Las pruebas son abrumadoras, las que hemos visto todos son abrumadoras. Los colaboradores eficaces han narrado cómo se le ha ido pagando y cómo se ha seguido la ruta del dinero. O sea, en el caso de Vizcarra como en el caso de Toledo, son abrumadoras. Así que yo no creo que se pueda salvar de una condena", declaró.

¿HABRÍA BUSCADO SALIR DEL PERÚ?

Ante sus constantes mítines en diversas regiones del Perú, a pesar de que, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) negó la participación de Martín Vizcarra en las elecciones de 2026, Víctor Andrés García Belaúnde, habría intentado salir del país, previo a conocer la decisión de prisión preventiva. "Se le ha pasado en las últimas semanas viajando a las fronteras, casi como turista, usando una avioneta que le cuesta 15 mil soles el viaje".