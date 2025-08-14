Congreso cita a canciller y ministro de Defensa por crisis fronteriza con Colombia

El Congreso de la República aprobó este jueves 14 de agosto convocar al canciller Elmer Schialer y al ministro de Defensa, Walter Astudillo, para que informen sobre las medidas que tomará el Ejecutivo frente al reciente conflicto limítrofe con Colombia.

Según precisó el presidente del Parlamento, José Jerí, ambos ministros deberán presentarse en el Palacio Legislativo el próximo jueves 21 de agosto a las 10:00 a. m. La sesión buscará esclarecer la postura oficial del Gobierno peruano ante la creciente tensión en la frontera amazónica.

CONTROVERSIA EN LA FRONTERA

La tensión diplomática inició con las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien acusó a Perú de ocupar territorio en la localidad de Santa Rosa, supuestamente perteneciente a su país según el Protocolo de Río de Janeiro.

Estas declaraciones, sumadas a acciones realizadas por autoridades colombianas en la isla Chinería ha generado preocupación en Lima. El Legislativo exige conocer las estrategias diplomáticas y militares que adoptará el Ejecutivo para salvaguardar la soberanía nacional.