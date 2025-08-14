Julio Velarde sobre prisión preventiva a Martín Vizcarra: "Da una imagen de un país con problemas"

El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, se pronunció luego que el Poder Judicial (PJ) dictó cinco meses de prisión preventiva contra el exmandatario Martín Vizcarra, por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

En declaraciones a la prensa, el titular del BCRP señaló que la medida judicial contra Vizcarra Cornejo no tendría repercusiones en la economía del Perú, sin embargo, podría dar una percepción negativa del país a nivel internacional.

"No creo que afecte mucho, pero da una imagen de un país con problemas", señaló Velarde sobre el exjefe de Estado, quien es investigado por el presunto delito de cohecho pasivo propio.

TRASLADO A BARBADILLO

Cabe precisar que Martín Vizcarra fue trasladado este jueves al penal de Barbadillo, donde también se encuentran reclusos los expresidentes Pedro Castillo, Alejandro Toledo y Ollanta Humala.