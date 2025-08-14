Patricia Chirinos responde a Martín Vizcarra: "Usted está preso por su corrupción"

La congresista de Renovación Popular, Patricia Chirinos, se pronunció tras las últimas declaraciones del expresidente Martín Vizcarra, quien durante una transmisión en su cuenta de TikTok, aseguró que la prisión preventiva en su contra forma parte de un "pacto mafioso" y una "persecución política" en su contra.

A través de sus redes sociales, la parlamentario respondió al exmandatario y aseguró que el fallo judicial en su contra no es resultado de algún complot, sino de los presuntos actos de corrupción por los que viene siendo investigado.

"Vizcarra vuelve a llorar queriendo vender el cuento de la “persecución política”. No señor, usted está preso por su corrupción. ¡En el Perú, el que la hace, la paga!", señaló Chirinos Venegas.

A BARBADILLO

Cabe precisar que en horas de la mañana de este jueves, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), dispuso el traslado de Vizcarra Cornejo al penal de Barbadillo, donde también se encuentran reclusos los expresidentes Pedro Castillo, Alejandro Toledo y Ollanta Humala.