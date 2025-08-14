Martín Vizcarra: familiares y amigos muy cercanos explican cómo surgió su apodo de “Lagarto”

Foto Andina

Esta mañana, Martín Vizcarra fue ingresado al Penal Barbadillo luego que un juez dictara, en la víspera, cinco meses de prisión preventiva en su contra, en el marco de la investigación que se le sigue por los casos Lomas de Ilo y el Hospital Regional de Moquegua, cuando era gobernador regional de Moquegua.

Según mostraron las cámaras de televisión, el expresidente de la República se mostró muy sorprendido tras la lectura de la resolución que lo mandó a prisión, algo poco usual en él ya que muchas personas lo consideran un hombre “frío”, que sabe dominar sus emociones, sobre todo en público.

“FRÍO Y CALCULADOR”

Precisamente esas personas son sus familiares y amigos más cercanos, quienes lo llaman “Lagarto” desde hace muchos años, porque aseguran nunca pierde los nervios, es bastante sereno, incluso “frío y calculador” cuando tiene que tomar decisiones complicadas o afrontar situaciones difíciles.

El apodo, fue revelado por el periodista Carlos Paredes, autor del libro “El perfil del lagarto”, quien viajó hasta Moquegua y entrevistó a varias personas que lo conocían desde la niñez, juventud y adultez. Aclaró que el título no tiene la intención de imprimirle una carga peyorativa al personaje.

Foto La Noticia

FAMILIA MOQUEGUANA

“Me lo explicó en su tierra uno de sus primos hermanos tan aprista como lo era su padre. Martín es el ‘lagarto’ de la familia Vizcarra Cornejo, por frío y calculador. Ese apelativo se convirtió en ‘lagarto Juan’ dentro del Gobierno Regional de Moquegua”, señala Paredes.

Asimismo, sus padres, los moqueguanos César Vizcarra Vargas y de Doris Cornejo, le pusieron Martín en honor a San Martín de Porres, el santo de la escoba. Tiene tres hermanos, Mario, César y Doris, que seguramente conocen muy bien el temperamento y sangre fría del expresidente al momento de actuar.