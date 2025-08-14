Abogado de Vizcarra: “Le dijeron que la suerte estaba echada y que la resolución de prisión ya estaba redactada”

Alejandro Salas aseguró que un trabajador del Poder Judicial habría informado al exmandatario que la resolución que ordenaba su encarcelamiento ya estaba redactada incluso antes de la audiencia final.

El abogado del expresidente Martín Vizcarra, Alejandro Salas, reveló que su defendido recibió una advertencia desde el propio Poder Judicial sobre la inminente orden de prisión preventiva dictada en su contra.

En entrevista con RPP, Salas aseguró que un trabajador del sistema judicial habría informado al exmandatario que la resolución que ordenaba su encarcelamiento ya estaba redactada incluso antes de la audiencia final.

“Él me llamó ayer y me dice que la suerte estaba echada, que ya hay una disposición digitada para que vaya a prisión, que la resolución la tienen redactada. Pero que igual iba a enfrentar la situación”, relató el letrado, quien dijo no conocer la identidad del informante.

Según el abogado, este aviso motivó a Vizcarra a grabar el video que difundió en su cuenta de TikTok tras confirmarse la medida. Calificó la decisión como irregular y acusó al juez de vulnerar el principio de imparcialidad.

PRESENTARÁN APELACIÓN

Salas anunció que este jueves 14 de agosto presentarán una apelación para que el caso sea revisado por una instancia superior, estimando que la audiencia podría realizarse dentro de un mes.