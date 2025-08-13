Comisionada de la CIDH: Ley de amnistía es incompatible con tratados de derechos humanos

Andrea Pochak, comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sostuvo que la norma es una afrenta para las víctimas del conflicto armado interno que buscan justicia.

Andrea Pochak, comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), afirmó que la ley de amnistía promulgada por el Gobierno de Dina Boluarte es “incompatible” con los tratados internacionales que ha suscrito el Perú y constituye un “desacato” al Sistema Interamericano.

En declaraciones a RPP, Pochak sostuvo que la norma es una afrenta para las víctimas del conflicto armado interno que buscan justicia desde hace décadas. Además, señaló que los jueces peruanos están obligados a ejercer control constitucional y convencional y, por tanto, evitar su aplicación.

“Esta ley no es constitucional, no es convencional y los jueces no deben aplicarla. El Estado peruano se sometió voluntariamente a los tratados de derechos humanos que firmó y estos se firman para ser cumplidos”, expresó.

LEYES DE AMNISTÍA SON INCOMPATIBLES

La comisionada recordó que la Corte Interamericana ya determinó en 2001 que las leyes de amnistía son incompatibles con el Sistema Interamericano y no pueden mantenerse vigentes. Asimismo, cuestionó que las autoridades peruanas busquen participar en dicho sistema proponiendo candidatos para la Corte y la Comisión, mientras desatienden las decisiones que no les son favorables.

“Los países deben someterse al escrutinio internacional, no por nosotros, sino por las víctimas. Esperamos que Perú vuelva a la cordura y se someta de manera abierta y respetuosa a las decisiones del Sistema Interamericano”, agregó.