Martín Vizcarra reaparece en TikTok tras prisión preventiva: “Me meten preso sin sentencia ni condena”

El Poder Judicial dictó este miércoles 13 de agosto cinco meses de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra, en el marco de las investigaciones por presunto cohecho en los casos ‘Lomas de Ilo’ y ‘Hospital Regional de Moquegua’.

Tras conocer la decisión del juez, el exmandatario compartió un video en su cuenta de TikTok dirigido a sus seguidores. En la grabación, alertó sobre lo que considera un ataque político en su contra.

Vizcarra aseguró que conocía la resolución desde hace dos días, ya que contaba con un documento firmado que anticipaba el resultado. “Esto ya no se trata de justicia, se trata de política”, afirmó, denunciando un “pacto mafioso” que, según él, controla las instituciones del Estado. El expresidente sostuvo que la medida refleja un intento de copar todos los poderes del país.

DENUNCIA PERSECUCIÓN POLÍTICA

El exjefe de Estado recordó su vacancia en 2020, tres inhabitaciones y la expulsión del partido que fundó, Perú Primero. Señaló que la prisión preventiva se dictó sin sentencia ni condena, lo que, a su juicio, evidencia una estrategia para limitar a quienes buscan cambios en la gestión pública.

“Ahora, en el colmo me meten preso sin tener sentencia ni tener condena, porque ahora ya no se trata de Martín Vizcarra, ahora también se trata del peligro de que este pacto corrupto mafioso se adueñe de todo nuestro país”, afirmó.

En su mensaje, el expresidente también se dirigió a los ciudadanos peruanos y a la comunidad internacional, especialmente a las nuevas generaciones. Instó a la unidad y participación activa para proteger la democracia y las instituciones.

“Es momento de levantar la voz y luchar juntos para conducir al país hacia el progreso y desarrollo que todos merecemos”, expresó Vizcarra. “Ya basta de este pacto mafioso y corrupto que nos está gobernando y que se está adueñando de todo el Perú”, finalizó.