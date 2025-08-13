Hermano de Martín Vizcarra denuncia “pacto mafioso” tras orden de prisión preventiva

Mario Vizcarra, hermano del expresidente Martín Vizcarra, cuestionó la reciente orden de prisión preventiva dictada contra el exmandatario y la atribuyó a un “pacto mafioso” enquistado en el Estado peruano. Aseguró que esta red de influencias opera en distintos niveles del aparato estatal.

En declaraciones a Perú21, Mario Vizcarra reconoció que la medida representa un momento difícil para su familia, pero manifestó confianza en que podrán superarlo. “La justicia tiene que derrotar ese pacto mafioso que oprime al pueblo peruano”, declaró.

El hermano del exjefe de Estado dijo confiar en el Poder Judicial, aunque advirtió que los “tentáculos” de estas presuntas influencias alcanzan a todos los estamentos del Estado. Según señaló, la decisión no se sustenta en una culpabilidad probada, sino en presiones externas.

INFLUENCIAS EN DECISIÓN DEL JUEZ

Mario Vizcarra sostuvo que el expresidente ya preveía la posibilidad de que se le impusiera prisión preventiva por seis meses. A su juicio, este resultado es consecuencia de decisiones “influenciadas por intereses ajenos a la justicia” y no de pruebas.