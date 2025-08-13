Abogado de Martín Vizcarra critica prisión preventiva: "¿Qué riesgo de fuga va a existir?"

Erwin Siccha, abogado del expresidente de la República Martín Vizcarra, se pronunció luego que el Poder Judicial (PJ) dictó cinco meses de prisión preventiva contra su cliente, por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

En declaraciones a la prensa, la defensa legal del exmandatario cuestionó duramente el fallo judicial contra su patrocinado y aseguró que no existe ningún peligro de fuga por parte de Vizcarra Cornejo, tal como sostiene la Fiscalía.

"¿Qué riesgo de fuga va a existir? si el señor Martín Vizcarra, solicitándose por parte del Ministerio Público una prisión preventiva, sigue estando presente y sigue concurriendo a todas las citaciones judiciales", manifestó.

DENUNCIA IRREGULARIDADES

Asimismo, Sicca denunció una serie de irregularidades en el proceso contra Vizcarra, alegando que el juez Chávez Tamaris es esposo de una fiscal que forma parte del Equipo Especial Lava Jato, lo cual, según el abogado, comprometería la imparcialidad de la decisión.