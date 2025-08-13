Patricia Chirinos sobre Martín Vizcarra: "Terminó donde tenía que terminar"

La congresista de Renovación Popular, Patricia Chirinos, se pronunció luego que el Poder Judicial (PJ) dictó cinco meses de prisión preventiva contra el expresidente de la República, Martín Vizcarra, por los casos Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua.

A través de su cuenta en la plataforma X, la parlamentaria se mostró a favor del fallo judicial contra Vizcarra Cornejo, quien es investigado por el presunto delito contra la administración pública en calidad de autor.

"Se hizo justicia. Vizcarra terminó donde tenía que terminar… en la cárcel. El tiempo puso a cada quien en su lugar y hoy el lagarto paga por su corrupción", se lee en el tuit publicado por Chirinos.

DETENCIÓN INMEDIATA

Cabe precisar que, tras culminar la audiencia, Vizcarra Cornejo fue detenido de forma inmediata a la espera de que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) determine en las próximas horas el lugar donde deberá cumplir los cinco meses de prisión preventiva.