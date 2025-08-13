Carlos Zambrano sobre paso de Gareca por la Selección Peruana: “Con Ricardo hacíamos poco o nada”

A más de tres años de haber dejado la dirección técnica de la Selección Peruana, el defensor de Alianza Lima, Carlos Zambrano, recordó el paso de Ricardo Gareca por el combinado patrio, donde no dudó en ser lo más sincero posible.

Durante una entrevista en el canal de YouTube ‘No te lo pierdas’, el ‘Kaiser’ comparó a Juan Reynoso con el popular ‘Tigre’, enfatizando que prefería estar al mando de Reynoso, ya que, en la era del argentino no se hacían la labores adecuadamente.

"El que mejor entrenaba era Reynoso. La gente los detestaba y lo odiaba, pero fue el que mejor entrenaba con nosotros. Con Ricardo hacíamos muy poco o nada, pero los resultados se daban. La gente no entiende que nos agarró chibolos, ahora los demás entrenadores nos agarran viejos con 33 o 34 años", comentó.

HAY ESTRATEGAS QUE ESTÁN POR ENCIMA DE RICARDO GARECA

Al ser consultado por un posible retorno de Ricardo Gareca a la dirección técnica de la Selección Peruana, Carlos Zambrano, manifestó que los hinchas solo se dejan llevar por lo que hizo el ‘Tigre’ en las Eliminatorias del 2018, sin embargo, destacó que el combinado nacional ha tenido buenos estrategias que estaría por encima del argentino.

“La gente se guía porque nos llevó al Mundial y nada más. También pasaron otros entrenadores que hicieron bien su trabajo, pero los resultados no se dieron”, sostuvo el central de Alianza Lima, dejando en claro la postura que tiene sobre Gareca.