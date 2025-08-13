Jorge Montoya saluda promulgación de ley de amnistía para policías y militares: "Un paso firme hacia la justicia"

El congresista de Honor y Democracia, Jorge Montoya, se pronunció luego que la presidenta Dina Boluarte promulgó la ley que concede amnistía a los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los comités de autodefensa que participaron de la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000.

A través de su cuenta en la plataforma X, el parlamentario saludó la promulgación de la ley impulsada por él y aseguró que este hecho representa un reconocimiento "a quienes defendieron al Perú en los años más difíciles".

"Un paso firme hacia la justicia y el reconocimiento de quienes defendieron al Perú en los años más difíciles de nuestra historia. Honor y gratitud a nuestras Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Comités de Autodefensa que dieron todo por la patria", se lee en el tuit.

RECHAZA POSTURA DE LA CORTE IDH

Durante la promulgación de la ley de amnistía, la presidenta Dina Boluarte rechazó nuevamente la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que solicitó suspender inmediatamente la aplicación de la ley.

"Con esta amnistía histórica, el Perú está honrando a sus defensores y rechazando con firmeza cualquier intromisión interna o externa", sostuvo.