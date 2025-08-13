Patricia Chirinos a Daniel Quintero: “Nadie vendrá al Perú para hacer shows políticos”

Tras revelarse que el excandidato de Medellín y precandidato a la presidencia de Colombia, Daniel Quintero, fue la persona que colocó la bandera de su país en la isla Chinería en el distrito de Santa Rosa, causó la repercusión de políticos peruanos.

Por medio de sus redes sociales, la congresista de Renovación Popular, Patricia Chirinos, decidió enviarle un mensaje a la exautoridad edil, manifestando que ninguna persona del exterior tiene derecho de violentar el territorio nacional.

“Ingresar de manera clandestina e ilegal para abandonar su bandera en territorio peruano es un acto cobarde. El Perú se respeta y ningún extranjero vendrá a usar nuestro suelo para sus shows políticos”, escribió la legisladora en su cuenta de X.

PATRIA O MUERTE POR ISLA CHINERÍA

Al conocerse la noticia del izamiento de la bandera colombiana en la isla Chinería, Daniel Quintero compartió en sus redes sociales una imagen donde se le observa en la zona en cuestión con la descripción. “Patria o muerte”.