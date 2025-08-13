Juan Sheput cuestiona a Patricia Chirinos por proponer licencia para alcaldes que quieran postular a otro cargo

El exministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, se pronunció sobre el proyecto de ley presentado por la congresista Patricia Chirinos, el cual propone la posibilidad de que los alcaldes regionales y distritales que deseen postular en las Elecciones puedan solicitar licencia sin goce de haber en vez de renunciar a sus cargos.

A través de su cuenta en la plataforma X, el extitular del MTPE cuestionó la propuesta de la legisladora de Renovación Popular y recordó que la Constitución Política de nuestro país establece la renuncia obligatoria de los burgomaestres que deseen postular a otro cargo.

"¿La congresista Chirinos habrá leído el art. 194 de la Constitución que indica que los alcaldes que quieren postular a la presidencia deben renunciar 6 meses antes? ¿Tan mal está el Congreso?", se lee en el tuit.

¿BENEFICIO A LÓPEZ ALIAGA?

Cabe precisar que Chirinos Venegas negó que su proyecto pretenda beneficiar al alcalde de Lima y líder de su partido, Rafael López Aliaga (quien tiene aspiraciones presidenciales), sino que "busca que los alcaldes tengan igualdad de condiciones para postular" a fin de garantizar "la continuidad de obras y servicios para el pueblo".