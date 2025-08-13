Elvis Vergara es elegido presidente de Comisión de Fiscalización del Congreso

El congresista de Acción Popular, Elvis Vergara, uno de los implicados en la denuncia constitucional por el caso "Los Niños", fue elegido este miércoles como nuevo presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso para el periodo 2025-2026.

La elección se dio por unanimidad con trece votos a favor y ocurrió durante la sesión de instalación de dicho grupo parlamentario, cuya nueva conformación fue aprobada en el Pleno la semana pasada.

Composición de Comisión de Fiscalización

La legisladora de Renovación Popular, Patricia Chirinos, propuso la lista única encabezada por Vergara, la cual integró como vicepresidente a Carlos Zeballos (Bloque Democrático Popular) y como secretario general a Juan Burgos (Podemos Perú), quien presidió la comisión en el periodo anterior.

¿Qué dijo Vergara tras su elección?

Tras su elección, Vergara afirmó que su gestión priorizará "recuperar la confianza de la población sin hacer show mediático y sin usarlo como arma político". Anunció que el periodo 2025-2026 se enfocará en "soluciones, no diagnósticos" y en "corregir situaciones ajenas a la buena gestión".

Vergara subrayó que "nada puede dejar de investigarse", estableciendo esto como punto de partida de la comisión. Su elección ocurre mientras enfrenta una denuncia constitucional presentada por la Fiscalía de la Nación, hecho que no abordó en su discurso.