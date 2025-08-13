ANIN paraliza 24 obras en cinco regiones por falta de presupuesto del MEF

La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) informó que 24 proyectos en cinco regiones del país están paralizados debido a la falta de transferencia presupuestaria del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Mario Ríos, vocero de ANIN, detalló en diálogo con Canal N, que el desfase afecta obras de hospitales, colegios y prevención de desastres naturales, con pérdidas estatales estimadas en S/ 400 millones, según la CCL y Capeco.

Impacto económico y reunión pendiente

ANIN solicitó al MEF S/ 3.200 millones en junio para reactivar las obras, sin obtener respuesta. Pese a esto, la entidad mantiene un 92.7% de ejecución presupuestaria a julio, liderando este indicador en el Ejecutivo.

Ríos precisó que se enviaron comunicaciones técnicas al MEF con cronogramas y avances, pero aún no hay fecha para reunirse con el ministro Raúl Pérez Reyes, quien se encuentra fuera del país en una misión de inversiones.

Obras afectadas y consecuencias

Entre los proyectos paralizados destacan defensas ribereñas del río Moche y quebradas San Ildefonso y San Carlos (La Libertad), drenaje pluvial en Piura, Paita y Talara, hospitales y colegios en varias regiones, y obras de protección en Chosica y Lurigancho contra El Niño.

ANIN advirtió que la demora no solo retrasa su culminación, sino que generará sobrecostos contractuales y perjudica directamente a más de 20 mil trabajadores, agricultores y beneficiarios. La entidad inició reuniones informativas con gobiernos regionales, locales, contratistas y ciudadanía para alertar sobre el impacto.