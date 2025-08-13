Lourdes Flores y Fiorella Molinelli denuncian maniobras para bloquear inscripción de alianzas electorales

Lourdes Flores Nano y Fiorella Molinelli presentaron denuncias públicas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por maniobras que buscan obstaculizar la inscripción de alianzas políticas para las elecciones del 2026.

En entrevista con RPP, las lideresas del Partido Popular Cristiano (PPC) y Fuerza y Libertad, indicaron que individuos aprovecharían vacíos legales para reservar nombres de alianzas y luego presentar tachas, retrasando su inscripción oficial.

Mecanismo de obstrucción

Molinelli explicó que Percy Moriano Contreras solicitó la reserva de inscripción de nombres idénticos a alianzas en proceso de formación. Esta acción tendría como objetivo presentar posteriormente tachas contra las alianzas legítimas, acusándolas de usurpar nombres ya reservados, lo que podría impedir o retrasar su inscripción ante el JNE antes del plazo el 1 de septiembre.

Maniobras ocurren desde 2010 y pedido al ROP

Flores Nano indicó que estas maniobras de obstrucción, que calificó de extorsión, "vienen ocurriendo desde el año 2010". Ambas lideresas instaron al Registro de Organizaciones Políticas (ROP) y al JNE a actuar con rapidez para identificar y rechazar estas tachas "maliciosas", subrayando que afectan la participación democrática al poner en riesgo la inscripción oportuna.

Registro en Indecopi

Como medida preventiva, Molinelli mencionó haber registrado el nombre de sus alianzas en Indecopi, lo que les permitiría objetar intentos de reserva por terceros. Cabe resaltar, que las alianzas deben estar formalmente inscritas antes del 1 de septiembre para participar en los comicios del próximo año.