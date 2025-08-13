Gobierno de Dina Boluarte promulgará hoy ley de amnistía para militares y policías

La presidenta Dina Boluarte promulgará este miércoles al mediodía la ley que concede amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y comités de autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000.

La norma, aprobada por el Congreso, se promulga pese a las críticas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y otras instituciones. La amnistía beneficiará específicamente a personas sin sentencia firme por delitos vinculados a la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000, así como a sentenciados mayores de 70 años.

La ley, respaldada en el Congreso por bancadas como Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Podemos, Avanza País y Honor y Democracia, fue aprobada en segunda votación por la Comisión Permanente el 9 de julio.

Defensa de ley y entidades en contra

La presidenta Boluarte tenía plazo hasta el 15 de agosto para promulgar la norma o devolverla al Parlamento con observaciones, finalmente optó por promulgarla. Tanto la mandataria como miembros de su gobierno han defendido la amnistía y expresado duras críticas a la Corte IDH, que cuestionó la norma.

"El Perú es libre, independiente, con autonomía soberana... No somos colonia de nadie y no permitiremos la intervención de la Corte Interamericana", dijo Boluarte, a fines de julio. Cabe resaltar, que tanto la Fiscalía, el Poder Judicial y la Corte IDH se han pronunciado en contra de esta ley.