Delia Espinoza reincorpora a Azucena Solari como fiscal en el Ministerio Público por orden de la JNJ

La Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, restituyó a la abogada Azucena Solari Escobedo en el Ministerio Público. La medida acata la rehabilitación ordenada por la actual Junta Nacional de Justicia (JNJ), que declaró nula la sanción impuesta por la anterior conformación de este organismo, tal como ocurrió con Patricia Benavides.

Resolución formaliza reincorporación

La resolución de la Fiscalía dispone la reincorporación de Solari Escobedo como fiscal superior titular en el distrito judicial de Lima Centro. Esto se realiza en atención a la Resolución 231-2025-JNJ, emitida el 12 de junio por la JNJ, la cual también ordenó la restitución de Patricia Benavides.

La JNJ ordenó retrotraer los procesos disciplinarios contra Solari para emitir un nuevo informe instructor, dejando sin efecto su destitución y rehabilitando su título para permitir su retorno al Ministerio Público.

Cuestionamientos judiciales en proceso

La resolución de Espinoza señala que se presentó una acción de amparo contra la decisión de la JNJ, admitida por el Poder Judicial, aunque se rechazó la medida cautelar para evitar su entrada en vigencia.

La Fiscalía incluye cuestionamientos a la resolución de la JNJ y su decisión de declarar "nulidad de oficio" de los procesos disciplinarios que beneficiaron a Benavides, así como a la disposición de extender esos efectos a otras sancionadas como Enma Benavides y Azucena Solari.

Destitución de Solari

Azucena Solari había sido destituida en mayo de 2024 por la anterior JNJ debido a su actuación como fiscal suprema provisional de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.