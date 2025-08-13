Congresista Ilich López, acusado por caso 'Los niños', confía en que proceso se archivará: "No hay pruebas"

Ilich López aseguró que la Fiscalía presentó una acusación “pésima” y que fueron los propios investigados quienes pidieron que se pronuncie tras tres años de espera.

El tercer vicepresidente del Congreso, Ilich López, expresó su confianza en que el Ministerio Público archive la investigación del caso ‘Los Niños’, donde figura junto a otros legisladores por supuestamente respaldar al entonces presidente Pedro Castillo a cambio de beneficios políticos. El parlamentario de Acción Popular señaló que no existen elementos que lo comprometan y que fue él mismo, junto con otros implicados, quien pidió que la Fiscalía se pronuncie.

“Nosotros obligamos a la Fiscalía a que se pronuncie, porque habían pasado ya más de tres años y no es que a la Fiscalía se le ocurrió denunciar”, declaró a RPP. Aseguró que la acusación constitucional presentada “es pésima” y que “no hay ningún tipo de prueba” que lo vincule con actos de corrupción.

Cuestiona el origen de las acusaciones

López criticó que el caso se haya originado únicamente a partir de la versión de la empresaria Karelim López. “No ha presentado ningún elemento para corroborar sus dichos”, afirmó, acusando que durante este tiempo “lo que han hecho todo este tiempo es mellar la honra de personas honorables, como el que le habla, padre de familia, docente universitario”.

El legislador agregó que, desde el inicio de las pesquisas, tanto él como los demás investigados facilitaron el levantamiento del secreto bancario, telefónico y migratorio. “Se solicitó todo lo necesario para la investigación y por supuesto que se va a archivar”, sostuvo, insistiendo en que “ni siquiera las más de 100 personas que han pasado por la Fiscalía, por lo menos en mi caso, me conocen”.