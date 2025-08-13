Presentan moción para que ministros expliquen acciones por sobrevuelo de aeronave colombiana en Loreto

El congresista Edgar Málaga presentó una moción para invitar a los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores al Pleno del Congreso.

El congresista Edgar Málaga presentó una moción para invitar a los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores al Pleno del Congreso, con el fin de que expliquen las acciones adoptadas frente al reciente sobrevuelo de una aeronave militar colombiana sobre la Isla Chinería, en Loreto.

En el documento, se solicita que las autoridades informen sobre las medidas implementadas para proteger la soberanía nacional y el orden público ante lo que califican como “actos simbólicos incitados” por el presidente colombiano, Gustavo Petro, en territorio peruano.

También se pide detallar el estado de las comunicaciones diplomáticas con Colombia y las coordinaciones realizadas con Brasil y autoridades locales para garantizar la seguridad en la triple frontera.

MOCIÓN PARA DECLARAR 'PERSONA NO GRATA'

Por su parte, la congresista Patricia Juárez anunció que presentará una moción para declarar “persona no grata” e impedir el ingreso al Perú de Daniel Quintero, precandidato presidencial colombiano que colocó una bandera de su país en territorio peruano.

Las mociones presentadas serán puestas en agenda en el Pleno programado para este jueves 14, donde se espera su debate y posterior votación.